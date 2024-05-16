Джокович — Кирьосу: проходишь мою шестимесячную подготовку — выигрываешь Уимблдон

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович в эфире подкаста Good Trouble вновь предложил свои тренерские услуги австралийцу Нику Кирьосу. Ранее, в апреле, Джокович заявлял, что после тренировок с ним Кирьос мог бы выиграть пять «Шлемов». При этом Новак пошутил, что это обошлось бы австралийцу недёшево.

Кирьос: Я смотрел твои детские видео – я был в три раза больше в том же возрасте. Такой крупный ребёнок, который ненавидел упражнения, но моя мама вытаскивала меня на корт и говорила: «Ты будешь играть». Я ненавидел всё, плакал всю тренировку. Потом [в туре] так тоже иногда было. В конце концов у меня с теннисом сложились такие отношения, где я его то люблю, то ненавижу. Думаю, в этом и разница между таким чемпионом турниров «Большого шлема», как ты, и кем-то вроде меня. Но, надеюсь, я ещё как-нибудь выиграю мэйджор.

Джокович: Моё предложение всё ещё в силе. Проходишь мою шестимесячную ежедневную подготовку – и выигрываешь Уимблдон. Всё просто (смеётся).

Кирьос: Вообще без шансов. Это не для меня.