Соперник мощно ударил в Джоковича мячом. Новак взбесился на «Мастерсе» в Риме в 2023-м

Первая ракетка мира Новак Джокович сохранит не самые приятные воспоминания о «Мастерсе» в Риме в этом году. Новак в третьем круге турнира сенсационно проиграл чилийцу Алехандро Табило (2:6, 3:6). Из-за неудачного результата в столице Италии Джокович рискует отдать лидерство в рейтинге ATP и пропустить вперёд Янника Синнера после «Ролан Гаррос».

Кроме того, Новаку пришлось пережить неприятный момент после победы во втором круге над французом Корентеном Муте (6:3, 6:1). Во время раздачи автографов сербу на голову с верхнего яруса упала бутылка, принадлежавшая одному из болельщиков.

По удивительному стечению обстоятельств Джокович получает лёгкие телесные повреждения на «Мастерсе» в Риме второй год подряд. В сезоне-2023 Новаку досталось от Кэмерона Норри, который попал по нему мячом при исполнении смэша у сетки. Серб был очень недоволен действиями британца. Между теннисистами разгорелся конфликт.

Джокович приехал на «Мастерс» в Риме в 2023-м в статусе первой ракетки мира и действующего чемпиона. Любой ценой защитить титул Новак не собирался, делая акцент на «Ролан Гаррос». Серб в четвертьфинале уступил датчанину Хольгеру Руне (2:6, 6:4, 2:6), но нескольких соперников перед этим всё-таки обыграл.

Новак Джокович на «Мастерсе» в Риме в 2023-м Фото: Justin Setterfield/Getty Images

В двух стартовых матчах Джокович прошёл аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (7:6, 6:2) и болгарина Григора Димитрова (6:3, 4:6, 6:1). Следующим оппонентом серба стал британец Кэмерон Норри, который был обыгран без особых проблем со счётом 6:3, 6:4. В четвёртом гейме второго сета случился инцидент, заметно ожививший будничный и довольно прогнозируемый ход матча. При счёте 2:1, 30:40 на своей подаче Джокович позволил Норри сделать ответный брейк. Новак во время ключевого розыгрыша неудачно запустил свечу под смэш Кэмерону.

Серб понимал, что шансов принять удар соперника у него нет и заранее выключился из эпизода. Норри смэш исполнил, но попал мячом прямо в ноги Джоковичу. Новак обернулся и, казалось, собрался устроить разборки с Кэмероном. Однако в итоге всё ограничилось суровым взглядом. В девятом гейме Джокович сделал брейк и довёл матч до победы. У сетки он безэмоционально и очень прохладно пожал руку британцу.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на видео принадлежат ATP.

Конфликт вышел на новый уровень после игры. Джокович не стеснялся в выражениях, критикуя поведение Норри.

«Я посмотрел повтор того момента. Да, можно сказать, что он не бил намеренно. Я не знаю, видел ли он меня. Периферийным зрением ты всегда можешь видеть, где находится соперник. Мяч был очень медленным, падал прямо под сетку, поэтому я отвернулся – шансов у меня не было. Вообще, дело в целом наборе причин. С самого начала он делал всё, что было позволено. Ему разрешено брать медицинский перерыв. Разрешено бить в соперника. Разрешено кричать «камон!» в лицо с самого первого гейма.

Это то, что мы в раздевалке называем нечестной игрой. Друг к другу мы так не относимся, но это разрешено, так что… Я хорошо ладил с Кэмероном все эти годы в туре. Мы тренировались друг с другом. Он очень хороший парень вне корта, так что, если честно, я не понимаю такого отношения на корте. Но что есть, то есть. Он пришёл с огнём, и я на это ответил. Я никому не позволю так себя вести, просто склонив голову. Конечно, я отвечу. Вот и всё. То, что происходит на корте, остается на корте, а мы идём дальше», — заявил Джокович.

Теннисисты редко столь резко высказываются о коллегах. Норри услышал заявление Джоковича и предъявил ему встречные претензии.

«Матч должен был начаться в 11 утра, а мы вышли на 13 минут позже. Его это вообще не напрягло. Джокович хотел ещё поработать с физио. Мне он ничего не сказал и не извинился. Я спросил судью, нормально ли это. Мне ответили: «Да, всё по правилам. В случае задержки на 15 минут его дисквалифицируют». Я сказал: «Ладно». И продолжил разминаться. Никогда такого не видел, но, по их словам, это по правилам. Не думаю, что кричал ему в лицо. Я во всех матчах довольно шумный. Для меня это был обычный матч. Медицинский перерыв я взял, потому что меня немного беспокоило бедро. Правила позволяют. И если ему нужно было сходить к физио на 10 минут перед матчем, это тоже по правилам. Я об этом не знал, но теперь знаю. Обычно я довольно пунктуальный. Так что мне трудно это понять», — сказал Норри.

Кэмерон Норри на «Мастерсе» в Риме в 2023-м Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Кэмерон не стал приносить извинения Новаку, хотя во время самого инцидента на корте поднял руку. По большому счёту конфликт возник на ровном месте и во многом случайно. Джоковичу не следовало настолько явно выключаться из эпизода. Он отвернулся задолго до того, как Норри ударил по мячу. Кэмерону при этом стоило внимательнее смотреть, куда он бьёт. В общем, оба теннисиста могли куда лучшим образом действовать на корте, что позволило бы избежать конфронтации.

Джокович до Рима имел преимущество 2-0 по личным встречам с Норри. Они встречались в матче группового этапа Итогового турнира ATP – 2021 и в полуфинале Уимблдона-2022. Особенно обидным для Норри получилось второе поражение. Кэмерон взял первый сет и замахнулся на выход в финал турнира «Большого шлема» в родной стране, но Новак собрался и не оставил ему шансов в следующих партиях – 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Через несколько месяцев Норри сделал неоднозначное заявление, что Джокович не совсем справедливо отобрался на Итоговый по необычному правилу. В том году Новак выиграл Уимблдон, но из-за недопуска российских и белорусских теннисистов рейтинговые очки за тот «Шлем» не начислялись. Джокович получил право сыграть на Итоговом как победитель ТБШ, пребывающий в топ-20 чемпионской гонки, хотя на тот момент не входил в восьмёрку сильнейших по набранным за год очкам.

Джокович наверняка видел это заявление Норри. Можно предположить, что оно ему не понравилось. Определённая обида на британца у серба осталась, что в конечном счёте вылилось в конфликт в Риме. Хотя изначально Джокович собирался ответить Норри победой на корте, а инцидент с ударом мячом стал во многом случайностью.

После Рима-2023 Джокович и Норри пересекались на корте ещё один раз. В ноябре Новак в очередной раз обыграл Кэмерона (6:4, 6:4) в матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в Малаге. Обошлось без каких-либо эксцессов. Теннисисты спокойно пожали друг другу руку у сетки и обменялись какими-то явно не злыми словами, поскольку Новак при этом улыбался. Это позволяет надеяться, что Джокович и Норри уладили все разногласия, которые возникли у них после Рима.