Ига Свёнтек вышла в финал турнира в Риме, уверенно обыграв Кори Гауфф

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В полуфинале соревнований Свёнтек (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграла чемпионку US Open – 2021, третью ракетку мира американку Кори Гауфф (3). Стоит отметить, что матч начался со счёта 0:2 в первом сете.

Встреча Свёнтек с Гауфф продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Свёнтек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гауфф три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За титул в Риме Свёнтек, которая выигрывала данный турнир в 2021 и 2022 годах, сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Даниэль Коллинз (США, 13).