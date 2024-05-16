Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Свёнтек вышла в финал турнира в Риме, уверенно обыграв Кори Гауфф

Ига Свёнтек вышла в финал турнира в Риме, уверенно обыграв Кори Гауфф
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В полуфинале соревнований Свёнтек (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграла чемпионку US Open – 2021, третью ракетку мира американку Кори Гауфф (3). Стоит отметить, что матч начался со счёта 0:2 в первом сете.

Рим (ж). 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 17:15 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча Свёнтек с Гауфф продлилась 1 час и 48 минут. В её рамках Свёнтек один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Гауфф три эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.

За титул в Риме Свёнтек, которая выигрывала данный турнир в 2021 и 2022 годах, сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Даниэль Коллинз (США, 13).

Материалы по теме
«Вот так сюрприз!» Как чемпионке ТБШ нанесли в Риме самое быстрое поражение в истории
«Вот так сюрприз!» Как чемпионке ТБШ нанесли в Риме самое быстрое поражение в истории
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android