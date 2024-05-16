«Вот так сюрприз!» Как чемпионке ТБШ нанесли в Риме самое быстрое поражение в истории

16 мая 2002 года на турнире в Риме американка Дженнифер Каприати и француженка Мари Пирс провели исторический матч. Каприати обыграла Пирс со счётом 6:0; 6:0 за 34 минуты.

Чемпионка Australian Open – 1995 и «Ролан Гаррос» — 2000 Пирс вообще не вошла в игру. Она потерпела самое быстрое поражение для победительниц турниров «Большого шлема» в истории тенниса в Открытую эру, также зрители в Риме стали свидетелями самого короткого матча за всё время проведения турнира.

Дженнифер Каприати в начале 2000-х показывала лучший теннис в карьере, хотя ещё в 14 лет она феноменально ворвалась в тур и доходила до поздних стадий крупных турниров. Американка выиграла три ТБШ – Australian Open (2001, 2002) и «Ролан Гаррос» (2001), 17 недель пребывала в статусе первой ракетки мира. 26-летняя Каприати получила второй номер посева в Риме в 2002-м…

Мари Пирс тоже являлась далеко не последней теннисисткой того периода. Вершины рейтинга WTA француженка не достигала, но стала третьей ракеткой мира, выиграв «Ролан Гаррос» — 2000. Вскоре после этого триумфа Мари замучили постоянные травмы. Пирс пропускала множество турниров. В сезоне-2002 француженка пыталась вернуться на высокий уровень. Начинать пришлось с самых низов. На момент старта турнира в Риме 27-летняя Мари была 172-й ракеткой мира и попала в основную сетку соревнования по защищённому рейтингу.

Мари Пирс Фото: Stuart Franklin/Getty Images

В двух первых кругах Пирс прошла швейцарок Мари-Гаянэ Микаэлян (6:3, 5:7, 6:4) и Патти Шнидер (6:3, 1:6, 6:2). Не без проблем, потратив для победы три сета. Но результат был достигнут, а успех во встрече со Шнидер заслуживает особой похвалы – соперница была 13-й сеяной в Риме.

В третьем круге Пирс попала на Каприати. Конечно, Мари считалась абсолютным аутсайдером противостояния, но мало кто ожидал, что француженка вообще не навяжет сопротивления на корте. Дженнифер повесила ей две «баранки» за 34 минуты.

«Я чрезмерно давила на себя. Вместо того чтобы просто получать удовольствие и показывать свою игру, я отнеслась ко всему слишком серьёзно. И это было главной причиной столь крупного поражения. Но это часть спорта и не конец света. Конечно, я не люблю проигрывать. Никто не любит. Но очевидно, что сегодняшний вечер определённо был не мой. Такое поражение может повлиять на мою уверенность перед «Ролан Гаррос»? Нет, совсем нет. На самом деле, вас, вероятно, это удивит, но оно вселяет в меня большую уверенность. Потому что я чувствовала, что контролирую свою игру, и не ощущала давления. Да, я не смогла показать качество, действовать агрессивно и нормально отбивать мяч, допустила много невынужденных ошибок. Но это доказывает, что Дженнифер — фантастическая теннисистка. Последние несколько лет она играет потрясающе, выиграла много турниров, была номером один», — сказала Пирс после матча.

«Что могу сказать о матче? Вот так сюрприз! Победа со счётом 6:0, 6:0 стала неожиданностью для меня. Рассчитывала на более сложный матч с Мари, хотя знала свой уровень. Просто Пирс делала слишком много ошибок. Такое случается, нужно поскорее забыть об этом. Я готова поддержать её и пойти посидеть в ресторане вечером, если она не против. С другой стороны, такие поражения могут помочь отлично выступить на следующем турнире. А ещё хорошим ответом станет победа над соперницей, которая нанесла тебе его. Так что я буду это учитывать при следующей встрече. Конечно, Мари сейчас не в той форме, что была у неё во время «Ролан Гаррос» — 2000. Она только возвращается в игру, ей пока тяжело выступать на топ-уровне во время крупных турниров. Я рада, что смогла сохранить силы, но нельзя расслабляться и думать, что в следующем матче мне достанется такая же лёгкая победа», — заявила Каприати.

Дженнифер Каприати Фото: Alex Livesey/Getty Images

Интересно, что слова обеих теннисисток в каком-то смысле стали пророческими. Пирс действительно не растеряла уверенность и достойно выступила на «Ролан Гаррос» — 2002, дойдя до четвертьфинала и уступив там будущей чемпионке Серене Уильямс. Каприати в следующем матче в Риме столкнулась с большим сопротивлением ещё одной француженки Амели Моресмо (6:2, 3:6, 6:4). В полуфинале Дженнифер уступила Серене (2:6, 6:3, 5:7), которая затем выиграла титул, одолев в решающем матче Жюстин Энен. Всё-таки лёгкая победа над Пирс, вероятно, немного расслабила Каприати.

Что касается реванша между Пирс и Каприати, то он мог бы состояться уже в полуфинале «Ролан Гаррос» — 2002. Против была Серена, которая изначально выбила Пирс в четвертьфинале, затем разобралась с Каприати и снова стала чемпионкой, обыграв в финале свою сестру Винус. И всё-таки во время следующей встречи Мари смогла частично поквитаться с Дженнифер, обыграв её (6:4, 6:2) на турнире в Фильдерштадте в октябре 2003-го.

В первом круге Уимблдона-2003 бельгийка Ким Клийстерс обыграла парагвайку Россану Неффа-де лос Риос со счётом 6:0; 6:0 за 31 минуту. В исторический топ по скорости завершения матчей также входят финал «Ролан Гаррос» — 1998, в котором немка Штеффи Граф победила белоруску Наталью Звереву с двумя «баранками» за 32 минуты. Американка Пэм Шрайвер сломила соотечественницу Кэти Хорват со счётом 6:2; 6:1 за 33 минуты на турнире в Сан-Диего в 1986-м. Ещё одна американка Крис Эверт обыграла южноафриканку Дженнифер Мундел (6:0; 6:1) за 33 минуты в Майами в 1987-м. Россиянка Анна Курникова разгромила австрийку Патрицию Вартуш (6:0; 6:0) за 34 минуты на Australian Open — 2000.

Эти матчи имеют одинаковую или чуть меньшую длительность, чем встреча Каприати – Пирс в Риме. Но Риос, Зверева, Хорват, Мундел, Вартуш никогда не выигрывали «Шлемы» в одиночном разряде, в отличие от Пирс. Так что поражение Мари в этом плане является исторически уникальным. Второе место в списке антирекордсменок среди чемпионов ТБШ делят австралийка Ивонн Гулагонг и американка Моника Селеш, которые за 39 минут проигрывали Билли Джин Кинг и Мартине Хингис на Уимблдоне-1975 и турнире в Майами в 2000-м соответственно. Когда-то и сама Пирс приложила руку к неприятному моменту для звёздной коллеги, победив 14-летнюю Мартину Хингис с двумя «баранками» за 39 минут в Торонто в 1995-м.