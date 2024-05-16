«Итальянский стритстайл». Арина Соболенко опубликовала фото с прогулки по Риму

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежее фото из Рима (Италия).

Напомним, в Риме проходит грунтовый турнир категории WTA-1000. Ранее Соболенко (2) вышла в полуфинал данных соревнований, со счётом 6:2, 6:4 обыграв чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 представительницу Латвии Елену Остапенко (9).

«Итальянский стритстайл», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

За выход в финал Рима Соболенко сразится с 15-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз (13), которая выиграла 19 из последних 20 матчей. Победительницу данного поединка ждёт встреча с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.