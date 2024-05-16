Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Итальянский стритстайл». Арина Соболенко опубликовала фото с прогулки по Риму

«Итальянский стритстайл». Арина Соболенко опубликовала фото с прогулки по Риму
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежее фото из Рима (Италия).

Напомним, в Риме проходит грунтовый турнир категории WTA-1000. Ранее Соболенко (2) вышла в полуфинал данных соревнований, со счётом 6:2, 6:4 обыграв чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 представительницу Латвии Елену Остапенко (9).

«Итальянский стритстайл», — подписала фото Соболенко.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

За выход в финал Рима Соболенко сразится с 15-й ракеткой мира американкой Даниэль Коллинз (13), которая выиграла 19 из последних 20 матчей. Победительницу данного поединка ждёт встреча с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек.

Материалы по теме
Соболенко за час победила Остапенко в ветреном Риме. Арина во 2-й раз в полуфинале турнира
Соболенко за час победила Остапенко в ветреном Риме. Арина во 2-й раз в полуфинале турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android