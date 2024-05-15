Соболенко за час победила Остапенко в ветреном Риме. Арина во 2-й раз в полуфинале турнира

Сегодня, 15 мая, на супертурнире в Риме (Италия) проходили заключительные четвертьфинальные матчи в женском одиночном разряде. Первым запуском организаторы поставили встречу с участием чемпионки «Ролан Гаррос» 2017 года Елены Остапенко, посеянной под девятым номером, и двукратной победительницы Australian Open Арины Соболенко (2).

Обе теннисистки не без проблем шли по сетке к очной встрече. Остапенко лишь во втором круге провела сравнительно лёгкий поединок, обыграв Анастасию Потапову (6:4, 6:2). В третьем раунде Елена в трёх сетах одолела Сару Соррибес-Тормо, несмотря на 69 (!) невынужденных ошибок, а в 1/8 финала еле-еле обыграла Ребекку Шрамкову, располагающуюся за пределами первой сотни в рейтинге WTA. Латвийка одержала волевую победу — 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). И матч этот шёл почти три часа!

Елена Остапенко на турнире WTA-1000 в Риме-2024 Фото: Dan Istitene/Getty Images

Соболенко, которая после «тысячника» в Мадриде из-за болезни четыре дня не вставала с кровати, во втором раунде оформила волевую победу над Кэти Волынец. Затем ей дважды подряд попадались украинки. И если Даяну Ястремскую Арина победила довольно уверенно (6:4, 6:2), то с Элиной Свитолиной пришлось помучиться. Параллели с Остапенко напрашиваются: в четвёртом круге белоруска, как и латвийка, одержала волевую победу, выиграв со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (9:7). При этом Соболенко ушла с трёх матчболов в игре, продолжавшейся почти два с половиной часа.

Арина Соболенко на турнире WTA-1000 в Риме-2024 Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Обе теннисистки боролись за свой второй полуфинал в Риме. Остапенко пробилась в четвёрку лучших в прошлом сезоне, а Соболенко сделала это ещё в 2022 году. В 2023-м Арина потерпела поражение во втором круге. Ну а по личным встречам счёт был 2-0 в пользу белоруски. Она выиграла 6:1, 6:2 во втором круге Чжэнчжоу-2019 и 2:6, 6:1, 6:2 в третьем круге Дубая-2023.

Фаворитом считалась Соболенко, при том что обе спортсменки исповедуют силовой теннис. Игра проходила в условиях сильного ветра, который создавал трудности теннисисткам, особенно непосредственно в момент подачи.

Быстрее в этих непростых условиях освоилась белоруска. Из первых шести геймов Арина выиграла пять. Остапенко непозволительно часто срывала удары (11 невынужденных ошибок за партию против шести у Соболенко). Первый гейм латвийка выиграла, после того как ушла с двух брейк-пойнтов, но после этого наступил провал. В своих геймах Елена кое-как боролась, однако соперница всякий раз дожимала её. А на своей подаче Соболенко не оставляла шансов Остапенко. Седьмой гейм Елена неожиданно по такой игре взяла под ноль, но после этого Арина без проблем подала на сет, так ни разу и не подпустив соперницу к брейк-пойнтам — 6:2 за 36 минут.

Во второй партии ветер чуть стих, и это пошло на пользу Остапенко. Она начала с 0:30 на подаче, но отыгралась и в дальнейшем стала забирать свои геймы. Однако то же самое делала и Соболенко. А в седьмом гейме, уже при счёте 3:3, латвийка снова выдала череду ошибок, и белоруска сделала решающий шаг к победе, реализовав первый же брейк-пойнт. Подавая на матч при 5:4, Арина использовала первый же матчбол — 6:2, 6:4 за 1 час 13 минут.

Так Соболенко вышла в свой второй полуфинал на «тысячнике» в Риме. На этой стадии она сыграет либо с другой двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко, либо с финалисткой AO-2022 Даниэль Коллинз, которая в последних 19 матчах одержала 18 побед. Единственное поражение на этом отрезке американка, завершающая карьеру в этом году, потерпела как раз от Соболенко — в 1/8 финала «тысячника» в Мадриде.

В «верхнем» полуфинале сыграют четырёхкратная чемпионка ТБШ Ига Свёнтек (1) и победительница US Open — 2023 Кори Гауфф (3). Обе встречи за выход в финал пройдут в четверг, 16 мая, а решающий матч состоится в субботу, 18 мая. За всеми событиями следите на «Чемпионате».