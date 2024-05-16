Стэн Вавринка назвал основного фаворита «Ролан Гаррос» — 2024 у мужчин

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка заявил, что считает 24-кратного чемпиона мэйджоров, первую ракетку мира серба Новака Джоковича фаворитом «Ролан Гаррос» — 2024.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Джокович ни разу не выходил в финал турнира ATP, в том числе это касается Открытого чемпионата Австралии.

«Конечно, в последние несколько недель он не добился желаемых результатов, но мы знаем, как он способен повышать свой уровень и как он всегда находит способы показывать свой лучший теннис именно на турнирах «Большого шлема», особенно в пяти сетах. Я по-прежнему считаю его фаворитом «Ролан Гаррос», — приводит слова Вавринки Daily Express.