Свёнтек — на вопрос, будет ли смотреть полуфинал Соболенко: лучше пойду съем ризотто
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек после выхода в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) забавно ответила на вопрос, будет ли следить за матчем своей будущей соперницы.
Напомним, за титул в Риме Свёнтек (1), которая выигрывала данный турнир в 2021 и 2022 годах, сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Даниэль Коллинз (США, 13).
Журналист. Будете ли вы смотреть второй полуфинал?
Свёнтек. Я думаю, уже слишком поздно. Лучше пойти съесть ризотто или ещё чего-нибудь.
Матч Соболенко с Коллинз начнётся не ранее 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.
Рим (ж). 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 21:40 МСК
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Не начался
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Арина Соболенко
А. Соболенко
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