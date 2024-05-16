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Свёнтек — на вопрос, будет ли смотреть полуфинал Соболенко: лучше пойду съем ризотто

Свёнтек — на вопрос, будет ли смотреть полуфинал Соболенко: лучше пойду съем ризотто
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек после выхода в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) забавно ответила на вопрос, будет ли следить за матчем своей будущей соперницы.

Напомним, за титул в Риме Свёнтек (1), которая выигрывала данный турнир в 2021 и 2022 годах, сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Даниэль Коллинз (США, 13).

Журналист. Будете ли вы смотреть второй полуфинал?
Свёнтек. Я думаю, уже слишком поздно. Лучше пойти съесть ризотто или ещё чего-нибудь.

Матч Соболенко с Коллинз начнётся не ранее 21:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.

Рим (ж). 1/2 финала
16 мая 2024, четверг. 21:40 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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