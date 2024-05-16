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Стэн Вавринка рассказал, при каком условии Надаль вернётся на топ-уровень

Стэн Вавринка рассказал, при каком условии Надаль вернётся на топ-уровень
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Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о шансах увидеть испанца Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Я думаю, он точно будет играть (в Париже), если не получит новую травму. Думаю, он сыграет, уверен, именно по этой причине он провёл на турнирах последние несколько недель. Он хочет соревноваться, жаждет играть на самых крупных турнирах. Так что, если у него не возникнет серьёзных проблем с физическим состоянием, он сыграет – я так думаю.

Рафа всегда был примером бойца. За свою карьеру он получил столько травм, но на протяжении 20 лет всегда возвращался.

А ещё я с нетерпением жду того, чем он собирается удивлять и как будет реагировать его тело. Если в ближайшие несколько месяцев он не столкнётся с травмами, думаю, его теннис вернётся на самый высокий уровень. Очень интересно, что будет дальше», — приводит слова Вавринки Daily Express.

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