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Ига Свёнтек поделилась настроем на финал турнира в Риме

Ига Свёнтек поделилась настроем на финал турнира в Риме
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась настроем на финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Журналист. Даёт ли тебе дополнительную мотивацию тот факт, что ты пишешь теннисную историю?

Свёнтек. Честно говоря, я не особо задумываюсь об этом, потому что это что-то слишком неосязаемое. Я просто живу своей жизнью день за днём. Без размышлений о статистике или истории. Я думаю, так проще. Это позволяет играть более раскованно и свободно.
Я просто постараюсь продемонстрировать в финале свой лучший теннис. Если я буду действовать спокойно и рассудительно, думаю, это будет лучше, чем если бы я уже думала о победе. Кто бы ни вышел в финал, они обе отличные теннисистки. До победы ещё далеко. Впереди ещё много работы.

За титул в Риме Свёнтек (1) сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Даниэль Коллинз (США, 13).

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