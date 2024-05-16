Бертолуччи: новости о состоянии Янника Синнера обнадёживают. Кажется, всё в порядке

Бывший итальянский теннисист Паоло Бертолуччи поделился новостями касательно состояния второй ракетки мира Янника Синнера в преддверии «Ролан Гаррос» — 2024.

Напомним, Синнер снялся с «Мастерса» в Мадриде (Испания) из-за травмы бедра. С тех пор он не выходил на корт.

«Новости из Турина обнадёживают. Кажется, всё в порядке, ещё несколько дней, и он попытается вернуть ракетку в руки, всё это благодаря врачам. Отныне они больше не будут слушать Янника, который был бы рад играть всё время. Теперь он будет больше прислушиваться к советам своей команды и врачей.

Если всё пойдёт так, как мы надеемся, если его организм будет правильно реагировать на практику на корте, то он отправится в Париж. Он не будет там в идеальном состоянии, так как он не тренировался в течение двух недель, но ему важно вернуться на правильный путь. Если он должен стать первой ракеткой мира, будет правильнее, если это произойдёт на корте», — приводит слова Corriere dello Sport со ссылкой на эфир Sky Tennis Show.