Синнер мог стать первой ракеткой на домашнем «Мастерсе», но подвело бедро. Что же дальше?

Янник Синнер в ближайшие недели может стать первой ракеткой мира. Итальянец дошёл до четвертьфинала на «Мастерсе» в Мадриде – правда, на матч этой стадии не вышел, снявшись после победы над Кареном Хачановым из-за проблем с бедром. При этом лидирующий в рейтинге Новак Джокович в Испанию даже не приехал. Кстати, в прошлом году серб тоже пропустил этот турнир без каких-либо серьёзных на то причин, потерпев перед этим ранние поражения в Монте-Карло и на мелком турнире в Баня-Луке. На этот раз в Монте-Карло Новак дошёл до полуфинала, который проиграл Касперу Рууду, а с Мадрида снялся вообще без объяснения причин, даже не ссылаясь на травму, как сделал в 2023-м. Давайте посмотрим на текущие рейтинговые расклады.

Место назначения — Париж

На данный момент Синнер отстаёт от Джоковича чуть больше чем на 1100 очков – у Янника после Мадрида будет 8860 баллов, а у Новака останется 9990. Отмечу, что в прошлом году турнир в столице Испании пропустили оба теннисиста, так что итальянец добавил в рейтинг все 200 очков, которые заработал здесь за четвертьфинал. При этом Синнер и на следующих турнирах тогда не показал ничего выдающегося, проиграв в 1/8 финала домашнего старта в Риме и во втором круге «Ролан Гаррос». Настоящий прорыв финалиста Майами-2023 начался с Уимблдона, где он дошёл до полуфинала, и «Мастерса» в Торонто, на котором он завоевал свой первый титул этой категории турниров. Таким образом, до июля, когда стартует Уимблдон, защищать Синнеру по большому счёту нечего – совсем немного очков тут и там, и всё на этом. Что касается других преследователей, то Карлос Алькарас хоть и уступал итальянцу всего 515 очков, но в Мадриде уже не защитил титул, проиграв Андрею Рублёву, и теперь отстанет от Янника на 1515 баллов, а с Рима испанец уже снялся из-за травмы. Даниил Медведев же будет проигрывать Яннику 1665 очков после Мадрида, при этом он ещё и получил здесь травму, а в Риме необходимо защищать титул.

В связи с этим именно грунтовый отрезок сезона выглядит для Синнера идеальным моментом, чтобы сделать последний рывок к вершине рейтинга. Дальше начнётся и защита очков, и плотный календарь из-за проведения в этом сезоне Олимпиады, ради которой теннисистам к тому же придётся возвращаться после травы на грунт, а затем быстро перестраиваться на хард. Джокович в Риме-2023 выступил немногим лучше Синнера, пройдя на раунд дальше и вылетев в четвертьфинале, а вот на «Ролан Гаррос» стал чемпионом, набрав, соответственно, 2000 очков. Это делает парижский «Шлем» идеальным местом для успешной атаки Янника на позиции Новака, но, безусловно, очень важен вопрос здоровья итальянца.

Сам Синнер после вынужденного снятия с Мадрида написал у себя в социальных сетях следующее: «Очень грустно от того, что приходится отказываться от следующего матча здесь, в Мадриде. Бедро беспокоило меня на этой неделе, постепенно ощущения становились всё более болезненными. По советам врачей мы решили, что лучше будет не играть дальше и не ухудшать ситуацию. В ближайшие дни я сделаю ещё несколько тестов и буду следовать советам специалистов по восстановлению. Спасибо вам, ребята, за поддержку».

Синнер упустил шанс подняться на вершину на глазах тысяч фанатов в Италии

Конечно, эта травма случилась для Янника очень не вовремя. Помимо всего прочего, именно она перечеркнула шансы стать первой ракеткой до Парижа, в Риме. В том, чтобы добиться этого на глазах у своих болельщиков (и речь сейчас не про группу его преданных фанатов в костюмах морковок, а про забитый битком стадион, ревущий после каждого красивого розыгрыша в исполнении Янника), была бы особая прелесть. У Синнера остались бы яркие воспоминания на всю жизнь, поднимись он на вершину рейтинга именно в Риме. Там можно было бы разделить радость этого момента с тысячами болельщиков, а потом отпраздновать это в Италии, прежде чем лететь в Париж готовиться к «Ролан Гаррос».

Янник Синнер Фото: Mateo Villalba/Getty Images

При этом на большей части предыдущих турниров сезона Янник собрал максимум очков. Он выиграл Australian Open, Роттердам и «Мастерс» в Майами, потерпев всего два поражения – в полуфиналах «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе (от Карлоса Алькараса) и в Монте-Карло (от Стефаноса Циципаса). Оба раза Синнер уступал будущим чемпионам этих турниров. Да, за каждый из них он получил по 400 очков, в то время как титул на «Мастерсах» даёт 1000 баллов, так что в теории он мог бы уже сейчас стать первой ракеткой мира – но на практике выигрывать всё практически нереально, а Янник и так проводит великолепный сезон.

Рейтинговые расклады на «Ролан Гаррос» в зависимости от Рима

В Риме Джокович защищает на 90 очков больше, так что с учётом их вычета сейчас между ним и Синнером остаётся 1040 баллов после итальянского турнира. Понятно, что задача Янника в том случае, если он сможет сыграть на домашних кортах – максимально близко подобраться там в рейтинге к Новаку, чтобы максимизировать свои шансы стать первой ракеткой мира в Париже, на «Ролан Гаррос». Кстати, вообще Синнер раньше не блистал на грунте – из 13 титулов и четырёх проигранных финалов у него есть всего один на этом покрытии, да и тот на мелком турнире в Умаге. Хард Яннику нравится куда больше, несмотря на то что традиционно представители итальянской школы тенниса были в первую очередь грунтовиками. В Риме скорость грунта средняя, ниже, чем в Мадриде или Париже, но при этом выше, чем в Монте-Карло – а ведь там Синнер смог дойти до полуфинала, обыграв по пути в том числе отличного грунтовика Хольгера Руне, да и у Циципаса, для которого это любимый турнир, взял сет.

С учётом того, что на «Ролан Гаррос» Янник будет защищать всего 45 очков, а Новак – 2000, шансы опередить там серба у Синнера останутся при любых итогах турнира в Риме. Даже титул Джоковича в Италии вкупе с очень ранним вылетом либо снятием Синнера приведут лишь к тому, что перед парижским «Шлемом» их разделит чуть больше 2000 очков (10 810 у серба и 8770 – у итальянца). Соответственно, при таком раскладе после вычета очков за «Ролан Гаррос» 2023 года у Новака останется 8810 баллов, а у Янника – 8725. Если же исходить из того, что в Риме они сыграют более-менее на равных, то после вычета «РГ»-2023 Синнер окажется приблизительно на 900 очков впереди.

Новак Джокович и Янник Синнер Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Высчитывать абсолютно все расклады на два столь крупных турнира вперёд в принципе нереально – точнее, заняться этим можно, но в результате получится слишком запутанный текст или таблица, что лишь утомит читателей. Пару вариантов мы уже рассмотрели, так что давайте ограничимся кратким анализом ещё одного расклада – Янник сумеет восстановиться и завоевать титул в Риме при поддержке домашней публики, обыграв при этом Новака в финале. Тогда после вычета парижских очков у итальянца будет на 1265 баллов больше, и, поскольку полуфинал «Шлема» у мужчин с нынешнего года даёт не 720, а 800 очков, выхода в четвёрку лучших на «Ролан Гаррос» Синнеру будет достаточно, чтобы гарантировать себе первую строчку вне зависимости от результата Джоковича в Париже.

Сам Янник в интервью Marca недавно спокойно высказался о возможности стать первой ракеткой мира. «Я знаю, сколько очков разделяет нас с Новаком в рейтинге, но сейчас я не ищу возможности стать первой ракеткой. Я буду рад выступить на стольких турнирах, на скольких смогу. Если моё состояние и мой игровой уровень будут в порядке, посмотрим, что покажут цифры. Сезон длинный, и у меня будет шанс обойти Джоковича».

Впрочем, Синнер в целом предпочитает дипломатичные и достаточно обтекаемые ответы, так что вряд ли стоило ждать от него каких-то ярких заявлений на этот счёт. Что именно он думает об этом в реальности, мы едва ли узнаем, но понятно, что первая строчка рейтинга – одно из двух главных достижений в теннисе наряду с победами на «Шлемах». Титул мэйджора в этом году Янник уже завоевал, так что теперь пора замахнуться и на лидерство в рейтинге.