Свёнтек — 3-я теннисистка, достигшая нескольких финалов в Риме в качестве лидера рейтинга

Польская теннисистка Ига Свёнтек — третья теннисистка, достигшая нескольких финалов грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в качестве первой ракетки мира, с тех пор как WTA впервые опубликовал рейтинги в 1975 году.

Раньше Свёнтек этого достижения добились следующие теннисистки:

американская теннисистка Серена Уильямс, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка (три финала WTA-1000 в Риме);

югославско-американская спортсменка Моника Селеш, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира (два финала WTA-1000 в Риме)

Напомним, сегодня полька вышла в финал турнира, в полуфинале соревнований обыграв чемпионку US Open – 2021, третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:3.