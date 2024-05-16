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Свёнтек — 3-я теннисистка, достигшая нескольких финалов в Риме в качестве лидера рейтинга

Свёнтек — 3-я теннисистка, достигшая нескольких финалов в Риме в качестве лидера рейтинга
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Польская теннисистка Ига Свёнтек — третья теннисистка, достигшая нескольких финалов грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) в качестве первой ракетки мира, с тех пор как WTA впервые опубликовал рейтинги в 1975 году.

Раньше Свёнтек этого достижения добились следующие теннисистки:

  • американская теннисистка Серена Уильямс, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка (три финала WTA-1000 в Риме);
  • югославско-американская спортсменка Моника Селеш, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира (два финала WTA-1000 в Риме)

Напомним, сегодня полька вышла в финал турнира, в полуфинале соревнований обыграв чемпионку US Open – 2021, третью ракетку мира американку Кори Гауфф со счётом 6:4, 6:3.

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