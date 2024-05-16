Ига Свёнтек, обыграв Гауфф, вышла в 25-й финал в карьере

Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши благодаря победе, одержанной сегодня, 16 мая, в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) над третьей ракеткой мира Кори Гауфф, вышла в 25-й финал в своей карьере.

Напомним, в титульном матче соревнований в Риме полька сыграет с победительницей матча между двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и Даниэль Коллинз (15-я в рейтинге WTA) из США.

Турниры, в финалах которых играла Свёнтек за всю карьеру: