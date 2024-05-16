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Ига Свёнтек, обыграв Гауфф, вышла в 25-й финал в карьере

Ига Свёнтек, обыграв Гауфф, вышла в 25-й финал в карьере
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Первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши благодаря победе, одержанной сегодня, 16 мая, в полуфинале грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) над третьей ракеткой мира Кори Гауфф, вышла в 25-й финал в своей карьере.

Напомним, в титульном матче соревнований в Риме полька сыграет с победительницей матча между двукратной чемпионкой турниров «Большого шлема», второй ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и Даниэль Коллинз (15-я в рейтинге WTA) из США.

Турниры, в финалах которых играла Свёнтек за всю карьеру:

  • четыре финала турниров «Большого шлема» (все — победа);
  • один финал Итогового турнира WTA в одиночном разряде (победа);
  • 25 финалов турниров ATP (20 побед, 4 поражения).
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