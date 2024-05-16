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Новак Джокович может провести дополнительный турнир перед «Ролан Гаррос» — 2024

Новак Джокович может провести дополнительный турнир перед «Ролан Гаррос» — 2024
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович может провести ещё один турнир перед защитой титула на «Ролан Гаррос» — 2024. К такому выводу пришли ряд швейцарских СМИ, которые опираются на слова директора грунтового турнира категории ATP-250 в Женеве Тьерри Грина.

Соревнования в Женеве пройдут с 19 по 25 июня. «Ролан Гаррос» стартует 26 июня. При этом важно отметить, что последний день выдачи уайлд-кард на турнир в Женеве приходится на пятницу, 17 мая.

«Мы находимся в контакте со всеми игрокам из топ-50 (на вопрос о Новаке Джоковиче). На данном этапе мы не можем давать никаких дополнительных комментариев. Это конфиденциальная информация, но вы должны знать, что в подобных случаях финансовый аспект не является приоритетом для такого уровня игроков. Они приезжают не за деньгами, а за желанием проводить матчи», — приводит слова Грина TDG.

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