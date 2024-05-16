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«Не буду думать о победе в Мадриде». Свёнтек — о возможном матче с Соболенко в Риме

«Не буду думать о победе в Мадриде». Свёнтек — о возможном матче с Соболенко в Риме
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек высказалась о том, что её соперницей в финале грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия) может стать белоруска Арина Соболенко.

Свёнтек встречалась с Соболенко в финале турнира в Мадриде, который состоялся 4 мая. Тогда Ига одержала победу со счётом 7:6, 4:6, 7:6 (9:7).

«Честно говоря, я не думаю, что имеет смысл воспринимать эти два матча как одну продолжающуюся историю, потому что это два совершенно разных турнира. Ну и неделя тоже другая. Нет никаких предпосылок, что всё будет как в Мадриде.

Я постараюсь сосредоточиться на настоящем, не думать о Мадриде. Очевидно, мне нужно проанализировать этот матч с точки зрения тактики. Но не слишком глубоко, потому что он был довольно напряжённым. Я думаю, мы обе могли бы в чём-то прибавить. Это совершенно другая история», — сказала Свёнтек на послематчевой пресс-конференции.

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