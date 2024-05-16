Кори Гауфф — после поражения от Свёнтек: сегодня я бы победила любую другую соперницу

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение (4:6, 3:6) от польки Иги Свёнтек в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
«Это был тяжёлый матч. Мне кажется, что большую часть матча я играла неплохо. Всё свелось к определённым моментам. В них она сыграла очень мощно. У неё было много попаданий по линии, близко к линии. Собственно, это то, чем она славится. Просто сегодня это происходило в сложные для меня моменты.
Но в целом, если сравнивать то, как я начинала турнир, и то, как я его закончила, то результат определённо положительный. Я бы сказала, что только от этого матча испытываю негативные эмоции. Если посмотреть на весь турнир с начала и до сегодняшнего дня, то я определённо чувствую, что добилась значительного прогресса. Возможно, сегодня я бы выиграла матч с любой другой соперницей», — сказала Гауфф на послематчевой пресс-конференции.
- 16 мая 2024
-
23:25
-
23:24
-
23:08
-
22:50
-
22:24
-
21:57
-
21:46
-
21:03
-
21:00
-
20:46
-
20:29
-
20:12
-
19:58
-
19:50
-
19:44
-
19:36
-
19:16
-
19:05
-
18:56
-
18:43
-
17:59
-
17:41
-
17:30
-
17:24
-
17:11
-
16:00
-
15:28
-
15:08
-
14:30
-
13:14
-
12:05
-
11:32
-
09:50
-
09:30
-
03:37