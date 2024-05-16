Кори Гауфф — после поражения от Свёнтек: сегодня я бы победила любую другую соперницу

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф прокомментировала поражение (4:6, 3:6) от польки Иги Свёнтек в полуфинале грунтового турнира WTA-1000 в Риме (Италия).

«Это был тяжёлый матч. Мне кажется, что большую часть матча я играла неплохо. Всё свелось к определённым моментам. В них она сыграла очень мощно. У неё было много попаданий по линии, близко к линии. Собственно, это то, чем она славится. Просто сегодня это происходило в сложные для меня моменты.

Но в целом, если сравнивать то, как я начинала турнир, и то, как я его закончила, то результат определённо положительный. Я бы сказала, что только от этого матча испытываю негативные эмоции. Если посмотреть на весь турнир с начала и до сегодняшнего дня, то я определённо чувствую, что добилась значительного прогресса. Возможно, сегодня я бы выиграла матч с любой другой соперницей», — сказала Гауфф на послематчевой пресс-конференции.