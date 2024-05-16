Стефанос Циципас потерпел поражение в четвертьфинале «Мастерса» в Риме
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас не сумел пробиться в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия), который продлится до 19 мая.
В четвертьфинальном матче Циципас (6) со счётом 6:3, 5:7, 4:6 уступил 24-й ракетке мира представителю Чили Николасу Харри (21).
Рим (м). 1/4 финала
16 мая 2024, четверг. 20:10 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
1 : 2
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|3
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|7
|6
Николас Харри
Н. Харри
Встреча Циципаса с Харри продлилась 2 часа и 42 минуты. В её рамках Стефанос пять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Харри восемь эйсов, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в финал турнира в Риме Харри сразится с 16-й ракеткой мира американцем Томми Полом (14).
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