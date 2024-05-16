Ига Свёнтек ответила, чувствует ли себя непобедимой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала выход в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В полуфинале соревнований Свёнтек (1) со счётом 6:4, 6:3 обыграла чемпионку US Open – 2021, третью ракетку мира американку Кори Гауфф (3).

Журналист. Коко (Кори Гауфф) сказала, что, вероятно, с сегодняшней игрой она победила бы кого угодно, кроме вас. Что вы об этом думаете?

Свёнтек. Это приятные слова. Мне тяжело ответить, потому что только она знает, что может сделать со своей ракеткой. Но, конечно, воспринимаю это как комплимент.

Журналист. Чувствуете ли вы себя непобедимой, когда раскладываете мячи по линиям, как в последнем матче?

Свёнтек. Если бы я так себя ощущала, я бы так хорошо не играла. Потому что я всегда стараюсь себе напомнить, что я не должна воспринимать всё как само собой разумеющееся. Когда я думаю, что пробью виннер или что возьму гейм, этого не случается, так что… Я должна думать немного иначе, чтобы быть более эффективной.