Томми Пол рассказал о совместном ужине с теннисистами из США

16-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол на пресс-конференции после матча 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия) рассказал о совместном ужине с теннисистами из США, который прошёл в начале прошлой недели. По словам Пола, возможно, это помогло американцам хорошо настроиться на турнир и показать высокие результаты.

— Поговорим об успехах на турнире в Риме. В этом году до стадии полуфинала дошёл ты, а также девочки — Кори Гауфф и Даниэль Коллинз. У вас же был совместный ужин в начале недели? Кто там был? Это помогло вам настроиться на этот турнир?

— Да, это был настоящий «американский ужин». Я даже не знаю, в какой день всё проходило. Наверное, это был прошлый вторник. Думаю, что изначально были приглашены все. Но там уже зависело от того, кто туда пришёл. Всё равно у нас была довольно хорошая компания. Я думаю, нас было человек 20, может, чуть больше. В целом всё прошло весело. Скажу так: мы в любое время можем собраться вот так вот все вместе. Мы хорошо дружим. Хотя я не знаю, имеет ли это какое-то отношение к успехам американцев на этой неделе.