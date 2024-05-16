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Впервые в истории ATP в полуфинал одного «Мастерса» вышло сразу два представителя Чили

Впервые в истории два представителя Чили вышли в полуфинал одного турнира серии «Мастерс» одновременно. Данный формат турниров ATP был введён ещё в 1990 году.

Исторического достижения добились 26-летний Алехандро Табило и 28-летний Николас Харри на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

Табило в своём четвертьфинале со счётом 6:3, 6:4 обыграл китайца Чжана Чжичжэня. А Харри одержал волевую победу над восьмой ракеткой мира, представителем Греции Стефаносом Циципасом (6) со счётом 3:6, 7:5, 6:4.

Теннис. «Мастерс» в Риме, грунт. Полуфинальные пары:

Алехандро Табило (Чили, 29) – Александр Зверев (Германия, 3);

Николас Харри (Чили, 21) – Томми Пол (США, 14).

Действующим чемпионом турнира в Риме является россиянин Даниил Медведев, потерпевший поражение в текущем розыгрыше от Пола в 1/8 финала.