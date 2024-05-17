Соболенко вышла в финал турнира WTA-1000 в Риме, в двух сетах обыграв Коллинз

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 17 мая, она в двух сетах обыграла Даниэль Коллинз, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:2.

Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты. Белорусская теннисистка реализовала три брейк-пойнта из пяти (60%), допустила две двойные ошибки и выполнила четыре эйса. Американская спортсменка сделала пять двойных ошибок, выполнила одну подачу навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных (50%).

Теперь счёт личных встреч — 6-0 в пользу белоруски.

Напомним, в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Тем самым они воспроизведут финал предыдущего «тысячника» в Мадриде, который в тяжелейшей битве выиграла польская спортсменка.