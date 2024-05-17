Соболенко вышла в финал турнира WTA-1000 в Риме, в двух сетах обыграв Коллинз

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). Сегодня, 17 мая, она в двух сетах обыграла Даниэль Коллинз, занимающую 15-е место в рейтинге WTA, со счётом 7:5, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 24 минуты. Белорусская теннисистка реализовала три брейк-пойнта из пяти (60%), допустила две двойные ошибки и выполнила четыре эйса. Американская спортсменка сделала пять двойных ошибок, выполнила одну подачу навылет и смогла реализовать один брейк-пойнт из двух заработанных (50%).
Теперь счёт личных встреч — 6-0 в пользу белоруски.
Напомним, в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) Арина Соболенко сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Тем самым они воспроизведут финал предыдущего «тысячника» в Мадриде, который в тяжелейшей битве выиграла польская спортсменка.
- 17 мая 2024
-
00:35
-
00:25
-
00:13
-
00:03
- 16 мая 2024
-
23:57
-
23:49
-
23:25
-
23:24
-
23:08
-
22:50
-
22:24
-
21:57
-
21:46
-
21:03
-
21:00
-
20:46
-
20:29
-
20:12
-
19:58
-
19:50
-
19:44
-
19:36
-
19:16
-
19:05
-
18:56
-
18:43
-
17:59
-
17:41
-
17:30
-
17:24
-
17:11
-
16:00
-
15:28
-
15:08
-
14:30