«Нет никакого уважения». Именитых теннисистов не пустили в основную сетку «Ролан Гаррос»

26 мая стартует «Ролан Гаррос». Сейчас проходит квалификация к этому турниру «Большого шлема». Она отчасти приобрела скандальный характер. Бывшие чемпионки мэйджоров Каролина Возняцки и Эмма Радукану не получили уайлд-кард в основную сетку и отказались играть отборочные матчи.

Именитые теннисисты Доминик Тим и Диего Шварцман в квалификации участвуют, хотя со своим послужным списком вполне заслужили миновать её, особенно с учётом проведения последних сезонов в карьере. Разбираемся в мотивах организаторов «Ролан Гаррос».

Для начала следует ознакомиться с полным списком обладателей уайлд-кард в основную сетку турнира «Большого шлема» на грунте. У женщин их получили француженки Ализе Корне, Фиона Ферро, Эльза Жакемо, Кристина Младенович, Хлое Паке, Джессика Понше, австралийка Айла Томлянович и американка Сачия Викери. У мужчин владельцами пропусков стали французы Теренс Атман, Ришар Гаске, Пьер-Юг Эрбер, Гарол Майо, Джованни Мпетчи-Перрикар, Александр Мюллер, австралиец Адам Уолтон и американец Николас Морено-Де-Альборан.

Шесть из восьми уайлд-кард у мужчин и женщин достались представителям Франции. Ещё по одной – игрокам из Австралии и США. Причём это не случайность. Федерация тенниса Франции (ФТФ) дала пропуска спортсменам из этих стран не по причине какой-то симпатии к ним. Просто между ФТФ, а также организаторами Australian Open (Tennis Australia) и US Open (USTA) действует партнёрская программа. Французские теннисисты тоже получат по одной уайлд-кард на «Шлемы» в Австралии и США.

С одной стороны, лоббирование интересов местных игроков можно назвать логичной инициативой. «Ролан Гаррос» проходит во Франции, его проводит федерация тенниса страны. Почему её должны волновать проблемы иностранных теннисистов, которые не смогли отобраться в основную сетку из-за своего низкого рейтинга? С другой стороны, есть звёздные игроки, которые много добились на корте, но сейчас переживают не лучший период. Неужели они не заслуживают какого-то поощрительного жеста? Некоторые из них вообще скоро завершат карьеру и больше никогда не сыграют в Париже.

Каролина Возняцки Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Наибольший резонанс вызвало отсутствие на «Ролан Гаррос» бывшей первой ракетки мира и чемпионки Australian Open – 2018 Каролины Возняцки. 33-летняя датчанка сейчас занимает 117-е место в рейтинге WTA. В основную сетку попадают 104 лучших теннисиста мира (если никто не снимается), ещё 24 проходят через квалификацию. Каролина имеет не такой уж низкий рейтинг, ей не хватает совсем немного позиций для минования отборочного раунда. На US Open – 2023 и Australian Open – 2024 ей предоставляли уайлд-кард, хоть она и не являлась местной теннисисткой. Датчанка выступила вполне достойно – дошла до четвёртого и второго круга в Нью-Йорке и Мельбурне соответственно, не вылетала сразу же.

Ради приглашения узнаваемой звезды тенниса организаторы «Ролан Гаррос» могли бы поступиться местом одной из французских теннисисток. Нет вопросов по поводу приглашения 34-летней Корне, которая является 107-й ракеткой мира и завершит карьеру после «Шлема» в Париже. Но Понше (№137), Паке (№139), Ферро (№142), Жакемо (№150) и Младенович (№217) ниже Возняцки в рейтинге. Только Жакемо (21 год) с натяжкой можно назвать перспективной, всем остальным француженкам как минимум 27 лет.

Каролина в свои 33 года и после рождения двух детей уже не в том положении, чтобы как в юности колесить по квалификациям. Она не приехала в Париж и явно не рада отношению к себе со стороны организаторов «Ролан Гаррос». Возняцки решила не говорить об этом публично, но очень резко высказался её отец и тренер Пётр.

«Конечно, можно было бы сыграть квалификацию, потому что рейтинг позволяет. Но Каролина сказала, что она много работала всю жизнь и многого добилась не для того, чтобы сейчас начинать как юниорка. Они должны проявлять уважение к тем, кто достиг чего-то в этом спорте. Но со стороны WTA и ITF, которая организует «Большие шлемы», вообще нет никакого уважения. Каролина сказала, что это тяжело и что если она не получит уайлд-кард на «Ролан Гаррос», то максимум, что она сделает, – не сыграет. Она предпочла подождать, как отреагируют на её просьбу, а не заявиться в квалификацию. Я её поддерживаю. И могу сказать, что в следующем году Каролина точно там не сыграет. Мы уже решили. Потому что нет смысла проходить через это ещё раз. Если нас не воспринимают всерьёз, то это пустая трата наших усилий.

Позвольте мне сказать ещё кое-что о людях, организующих турнир в Риме и «Ролан Гаррос». Я не хочу на них нападать. Они действуют в своих интересах – такова жизнь. Но WTA совершает большую ошибку. Это великолепный спорт – престижный, денежный, здесь женщины могут полноценно реализоваться, почти как парни. Нет другого вида спорта, где женщины могли бы зарабатывать большие деньги. Но эти деятели ведут себя так, будто очень хотят показать, что женщинам лучше не стремиться к успеху, а сидеть дома. WTA – это просто буквы. Поэтому мой совет родителям: если вы выбираете, отвести ребёнка на спорт или на другие занятия, развивать у него спортивные способности или другие таланты, пусть спорт останется полезным для здоровья хобби, а в качестве профессии выберите что-то другое. В особенности я обращаюсь к родителям дочерей. Пусть ваши дети будут там, где их уважают. Пусть они окажутся в мире, где имеют значение ценности и такие понятия, как дружба.

А как девушки могут сдружиться в теннисе, если это индивидуальный вид спорта с постоянным соперничеством, где в перерывах – переезды из страны в страну, из отеля в отель? Каролина не из тех, кто считает квалификацию чем-то унизительным. Она готова сыграть отборочные матчи. Но в случае с «Ролан Гаррос» она просто хотела понять, уважают ли её. Именно поэтому она не заявилась в квалификацию, хотя рисковала максимум проиграть. Она сказала: «Папа, я не буду подавать заявку, потому что мне интересно, как ко мне отнесутся». А когда она получила ответ, было уже слишком поздно заявляться в квалификацию. С другой стороны, ситуация с Уимблдоном следующая: мы ждём, но уже знаем, на что рассчитывать», — сказал Пётр Возняцки в довольно длинной тираде.

Каролина и Пётр Возняцки Фото: Mark Kolbe/Getty Images

Чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану снялась с квалификации «Ролан Гаррос». Она третья в списке запасных и до четверга может попасть в основную сетку. 21-летняя британка сейчас тренируется на харде в Лондоне. Не факт, что она поедет в Париж, даже если вдруг попадёт в основную сетку.

«Для меня важно продолжать закладывать фундамент. Я использую это время на тренировочный и восстановительный блок перед травяным сезоном и последующими турнирами на харде, чтобы у меня была возможность оставаться в форме до конца года», — сказала Радукану.

Эмма Радукану Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Радукану ещё молодая и вроде как не должна ждать уайлд-кард, но всё-таки британка находится в особой ситуации. Она является одной из самых популярных теннисисток тура. В главной соцсети на Эмму подписаны 2,4 млн человек, а по уровню рекламных контрактов она ничем не хуже первых ракеток мира Иги Свёнтек.и Арины Соболенко. Эмма ещё не набрала форму после тяжёлых травм. Есть немалая вероятность, что скоро она закрепится в топ-100 и не будет нуждаться в уайлд-кард, но до тех пор столь узнаваемую личность можно было бы пригласить сразу в основную сетку. На Радукану пришло бы явно больше зрителей, чем на условных Понше и Паке, при всём к ним уважении.

У мужчин именитые игроки решили сыграть квалификацию, а именно австриец Доминик Тим и аргентинец Диего Шварцман.

«Попробуем ещё раз», — написал Шварцман под фото с Тимом в соцсетях перед стартом отборочных матчей.

Доминик Тим и Диего Шварцман перед квалификацией «Ролан Гаррос» Фото: Из личного архива Диего Шварцмана

30-летний Тим (№131) и 31-летний Шварцман (№141) проводят последние сезоны в карьере. То есть на грунте Парижа в будущем публика больше их не увидит. Почему бы не дать обоим уайлд-кард? Тем более что Тим и Шварцман – значимые персоны в новейшей истории «Ролан Гаррос». Тим свой единственный ТБШ выиграл на харде US Open (2020), но при этом дважды играл в финале «РГ» (2018, 2019). На пике карьеры его называли Принцем грунта и всерьёз воспринимали как наследника Короля этого покрытия Рафаэля Надаля.

Тим уже успел выйти во второй круг квалификации «Ролан Гаррос». Он обыграл итальянца Франко Агаменоне (3:6, 6:3, 6:2). на корте Сюзан Ленглен. Это второй по значимости стадион турнира. Трибуны, вмещающие 10 тыс. зрителей, заполнились на матче Доминика почти полностью. Во втором круге с финном Отто Виртаненом наверняка будет аналогичная ситуация.

Переполненные трибуны на матче Доминика Тима в квалификации «Ролан Гаррос» Фото: Кадр из трансляции

Не факт, что даже 37-летний французский ветеран Гаске собрал бы такую аудиторию. Не говоря уже об Атмане, Майо, Эрбере, Мпетчи-Перрикаре и Мюллере. Из перечисленных обладателей уайлд-кард только Эрбер (№143) сейчас ниже Тима в рейтинге ATP, но кого-то из других местных игроков тоже вполне можно было «принести» в жертву» ради старта австрийца в основной сетке «Ролан Гаррос». Хотя сам Доминик на организаторов не обижается.

«Если честно, у меня было много времени, чтобы улучшить рейтинг. У меня было достаточно турниров и достаточно времени, чтобы подняться, а я не смог. Значит, не заслужил, но ничего страшного. За последние годы я 10 раз играл в основной сетке, и этого более чем достаточно», — традиционно по-джентльменски сказал Тим.

Шварцман имеет не такой богатый послужной список, как Тим. Бывшая восьмая ракетка мира из Аргентины не побеждал на «Шлемах» и занимал максимум восьмое место в мировом рейтинге. При этом свой лучший результат на мэйджорах он показал именно на «Ролан Гаррос» в 2020-м, когда дошёл до полуфинала. Там его остановил будущий чемпион Рафаэль Надаль. Рафа всех соперников на пути к титулу обыграл в трёх сетах, а Шварцман взял у него в сумме 12 геймов за матч – больше всех на турнире. Даже Новак Джокович в финале получил от Надаля «баранку» в первом сете и за встречу выиграл только семь геймов.

Диего недавно в соцсетях искренне попросил у организаторов «Ролан Гаррос» уайлд-кард, но те так и не ответили. Приходится участвовать в квалификации. Шварцман в первом круге выбил австрийца Лукаса Ноймайера (6:2, 6:3) и пока остаётся в борьбе. Хочется верить, что Доминик и Диего всё-таки преодолеют все раунды отбора и попадут в основную сетку для своего «последнего танца» в Париже.

Что можно сказать в итоге? Предоставление уайлд-кард местным теннисистам – исключительное право организаторов. Но всё-таки иногда можно отойти от излишнего протекционизма «своих» и оставить один-два пропуска в основную сетку у мужчин и женщин иностранцам с именем. Например, Возняцки, Тиму и Шварцману в этом году. По Радукану всё менее однозначно, хотя и в её приглашении были свои преимущества.