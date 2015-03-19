Березин: не знаем, почему краснодарцы выставили резервистов, это их проблемы

Вице-капитан ВК «Югра-Самотлор» Дмитрий Березин прокомментировал победу над краснодарским «Динамо» в плей-аут российской Суперлиги со счётом 3:0 (25:21, 25:23, 25:19) и рассказал о задачах команды на турнир. В следующем туре «Динамо» сыграет с оренбургским «Нефтяником», а «Югра-Самотлор» — с «Прикамьем».

«Победили и получили три очка, которые нам нужны. Мы думали, что будет серьёзная битва. Не знаем, почему краснодарцы выставили резервистов. Это их проблемы. Мы решаем свои задачи, они — свои. Матч получился трудным и вязким. Две партии напряжённые, третья – чуть меньше. Когда выходит второй состав, тяжело играть на 100 процентов. Хотя надо.

Девятое, десятое или одиннадцатое место – не так важно. У нас задача сохранить место в Суперлиге. Однако попробуем забраться выше. Тем более дома играем. Люди в рабочие дни приходят, смотрят. Тратят своё время на нас. Хочется отблагодарить их за это красивой игрой и победами. Постараемся выиграть все поединки. Может, получится после этого тура выше Краснодара подняться», — цитирует Березина официальный сайт «Югры-Самотлор».