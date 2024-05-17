«Омичка» обыграла «Атом-Курск» в матче за выход в Суперлигу

В пятницу, 17 мая, команда из Омска «Омичка» на своей площадке победила команду из Курска «Атом-Курск» и завершила серию стыковых матчей, завоевав право на выступление в женской Суперлиге в сезоне-2024/2025. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0 (25:17, 25:18, 25:12).

Счёт в серии до трёх побед стал 3-1 в пользу «Омички». Команда впервые с 2016 года вышла в элиту российского волейбола.

Отметим, что в 2010-е годы омская команда считалась одной из лучших в российском волейболе. Наивысшими достижениями «Омички» стали четвертьфинал Лиги чемпионов, бронза чемпионата России и финал национального Кубка.