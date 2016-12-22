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Салпаров: «Зенит» сейчас, пожалуй, лучший клуб в мире

22 декабря 2016, четверг. 14:20. Волейбол
Болгарский либеро казанского «Зенита» Теодор Салпаров поделился впечатлениями после победы над французским «Пари Воллей» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:17, 25:15, 25:21).

«Когда «Зенит» мотивирован, противостоять нам тяжело. Мы хорошо изучили «Пари Воллей», который очень хорошо сыграл с «Фридрихсхафеном». Это крепкая команда, но «Зенит» сейчас, пожалуй, лучший клуб в мире.

Совсем недавно «Зенит» играл в «Финале шести» Кубка России в Сургуте, там было сложнее, чем сегодня. У нас получалась неплохая игра сегодня, если не считать некоторые ошибки на приёме. Их можно связать с мячом, которым мы играем в Лиге чемпионов. Против «Пари Воллей» не сыграл Мэтт Андерсон, но Михайлов и Леон «убили» французов.

Непросто после двух сетов удержать ту же концентрацию в третьей партии. Парижане усилили подачу, мы несколько раз ошиблись, но в любом случае счёт 3:0, и это самое главное», — цитирует Салпарова официальный сайт «Зенита».
Источник: Официальный сайт ВК "Зенит-Казань" Сообщить об ошибке
Теги
МВК Зенит-Казань Вильфредо Леон Максим Михайлов Мэтью Андерсон Лига чемпионов - Волейбол
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Какая команда победит в «Финале шести» Кубка России?
«Зенит-Казань»
696 (53%)
«Белогорье»
197 (15%)
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«Динамо» (Москва)
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