Салпаров: «Зенит» сейчас, пожалуй, лучший клуб в мире

Болгарский либеро казанского «Зенита»поделился впечатлениями после победы над французским «Пари Воллей» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 3:0 (25:17, 25:15, 25:21).«Когда «Зенит» мотивирован, противостоять нам тяжело. Мы хорошо изучили «Пари Воллей», который очень хорошо сыграл с «Фридрихсхафеном». Это крепкая команда, но «Зенит» сейчас, пожалуй, лучший клуб в мире.Совсем недавно «Зенит» играл в «Финале шести» Кубка России в Сургуте, там было сложнее, чем сегодня. У нас получалась неплохая игра сегодня, если не считать некоторые ошибки на приёме. Их можно связать с мячом, которым мы играем в Лиге чемпионов. Против «Пари Воллей» не сыграл Мэтт Андерсон, но Михайлов и Леон «убили» французов.Непросто после двух сетов удержать ту же концентрацию в третьей партии. Парижане усилили подачу, мы несколько раз ошиблись, но в любом случае счёт 3:0, и это самое главное», — цитирует Салпарова официальный сайт «Зенита».