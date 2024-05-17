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Волейболистка Анна Асташина перешла из «Динамо-Ак Барс-УОР» в «Ленинградку»

Волейболистка Анна Асташина перешла из «Динамо-Ак Барс-УОР» в «Ленинградку»
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Связующая волейбольной команды «Динамо-Ак Барс-УОР» (Казань) Анна Асташина перешла в санкт-петербургскую «Ленинградку».

«Анна, мы рады видеть тебя в команде! Ждём яркой игры и успешного выступления в форме «диких пчёл»!» — написано в приветственном сообщении на сайте клуба из Санкт-Петербурга.

Анна Асташина выступала за «Динамо-Ак Барс-УОР» с 2019 года. Она — обладательница Кубка Молодёжной лиги – 2022 и серебряный призёр турнира в 2023 году, бронзовый призер Кубка Столетия – 2023. Также в минувшем сезоне 18-летняя волейболистка попала в символическую сборную финала за 1-6-е места ГЕОТЕК Молодёжной лиги как лучшая связующая.

Напомним, в прошедшем сезоне «Ленинградка» стала обладателем бронзовых наград чемпионата России.

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