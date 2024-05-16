32-летний российский волейболист Валентин Кротков покинул «Белогорье», сообщает официальный телеграм-канал Всероссийской федерации волейбола.

В течение своей спортивной карьеры Кротков выступал за «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) (2009–2013); «Самотлор» (Нижневартовск) (2014–2016); «Зенит-Казань» (2016–2021); «Самотлор» (2021/2022); «Белогорье» (Белгород) – с сезона 2022/2023.

Главные достижения в клубах: победитель Лиги чемпионов (2017, 2018), победитель клубного чемпионата мира (2017), чемпион России (2017, 2018), обладатель Кубка России (2016, 2017, 2018, 2019), обладатель Суперкубка России (2016, 2017, 2018, 2020).

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