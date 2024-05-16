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Валентин Кротков покинул «Белогорье»

Валентин Кротков покинул «Белогорье»
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32-летний российский волейболист Валентин Кротков покинул «Белогорье», сообщает официальный телеграм-канал Всероссийской федерации волейбола.

В течение своей спортивной карьеры Кротков выступал за «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор) (2009–2013); «Самотлор» (Нижневартовск) (2014–2016); «Зенит-Казань» (2016–2021); «Самотлор» (2021/2022); «Белогорье» (Белгород) – с сезона 2022/2023.

Главные достижения в клубах: победитель Лиги чемпионов (2017, 2018), победитель клубного чемпионата мира (2017), чемпион России (2017, 2018), обладатель Кубка России (2016, 2017, 2018, 2019), обладатель Суперкубка России (2016, 2017, 2018, 2020).

Ранее стало известно, что связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев стал игроком итальянской «Вероны».

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