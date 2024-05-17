Главный тренер ЖВК «Ленинградка» Александр Кашин дисквалифицирован на 5 матчей Суперлиги

Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) приняла решение оштрафовать главного тренера женского волейбольного клуба «Ленинградка» Александра Кашина на 100 тысяч рублей за неспортивное поведение и отстранить на пять матчей чемпионата России — 2024/2025. Также Кашин дисквалифицирован на один год условно с предупреждением о том, что в случае повторного нарушения наказание перейдёт в безусловное и будет добавлено к концу первой спортивной дисквалификации.

Наставник санкт-петербургского клуба оскорбил видеооператора на матче женской Суперлиги между «Ленинградкой» и «Тулицей», проходившем 14 марта в Туле. Также Кашину вменяется оскорбительное поведение по отношению к сопернику в игре чемпионата России с московским «Динамо», состоявшейся 24 апреля.

Напомним, в прошедшем сезоне «Ленинградка» стала обладателем бронзовых наград чемпионата России.