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Ксения Смирнова покидает ЖВК «Уралочка-НТМК»

Ксения Смирнова покидает ЖВК «Уралочка-НТМК»
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Диагональная Ксения Смирнова покидает женский волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» (Свердловская область). Об этом сообщает официальный телеграм-канал клуба.

Смирнова провела в клубе пять сезонов, пополнив состав команды в декабре 2019 года. Последние два сезона она также исполняла роль капитана.

В клубе поблагодарили волейболистку за выступления.

«Мы благодарим Ксению за пять чудесных сезонов, проведённых в нашей команде, выигранную бронзовую (2019/2020) и серебряную (2021/2022) медали чемпионатов России, много ярких эмоций и побед. Также за два непростых, но трудовых сезона в роли капитана «Уралочки-НТМК», которую вела к победам!

Спасибо, капитан, за отличную игру! Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

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