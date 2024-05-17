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Лига наций — 2024, женщины: расписание матчей на 17 мая

Лига наций — 2024, женщины: расписание матчей на 17 мая
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Сегодня, 17 мая, в рамках женского волейбольного турнира Лига наций — 2024 пройдут матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Также сегодня рано утром по московскому времени состоялась встреча между сборными Доминиканской республики и Канады. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу канадской команды.

Лига наций — 2024. Женщины. Раcписание матчей, 17 мая:

  • 14:00 мск: Япония — Германия.
  • 17:00 мск: Франция — Польша.
  • 20:00 мск: Италия — Болгария.
  • 20:00 мск: Сербия — Таиланд.
  • 23:30 мск: Китай — Канада.

В соревнованиях принимают участие 16 национальных команд, которые на предварительной стадии проведут круговой турнир, разбитый на три этапа. По его итогам восемь лучших команд сыграют в финальном турнире Лиги наций, который пройдёт по системе плей-офф с 20 по 23 июня в Бангкоке (Таиланд).

Турнирная таблица Лиги наций - 2024
Календарь Лиги наций - 2024
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