Лига наций — 2024, женщины: расписание матчей на 17 мая

Сегодня, 17 мая, в рамках женского волейбольного турнира Лига наций — 2024 пройдут матчи предварительного этапа. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на сегодня.

Также сегодня рано утром по московскому времени состоялась встреча между сборными Доминиканской республики и Канады. Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу канадской команды.

Лига наций — 2024. Женщины. Раcписание матчей, 17 мая:

14:00 мск: Япония — Германия.

17:00 мск: Франция — Польша.

20:00 мск: Италия — Болгария.

20:00 мск: Сербия — Таиланд.

23:30 мск: Китай — Канада.

В соревнованиях принимают участие 16 национальных команд, которые на предварительной стадии проведут круговой турнир, разбитый на три этапа. По его итогам восемь лучших команд сыграют в финальном турнире Лиги наций, который пройдёт по системе плей-офф с 20 по 23 июня в Бангкоке (Таиланд).