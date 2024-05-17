Романас Шкулявичус стал игроком уфимского «Урала»

Российский волейболист, диагональный московского «Динамо» и сборной России Романас Шкулявичус перешёл в «Урал», сообщает официальный сайт московского клуба.

Шкулявичус провёл в «Динамо» пять с половиной сезонов. Он стал игроком московской команды в декабре 2018 года. Ранее он выступал в Суперлиге за «Грозный» (2013–2015), «Кузбасс» (2015–2017) и «Нову» (2017/2018, 2018/2019).

В составе москвичей россиянин дважды становился чемпионом России и завоевал Кубок России и два Суперкубка России. В прошедшем сезоне 32-летний волейболист набрал 158 очков в 22 матчах при 48% реализации атак.

«Динамо» в минувшем сезоне стало серебряным призёром чемпионата России, а «Урал» занял 13-е место.