К волейболистке Гончаровой применены санкции после полуфинальной игры с «Динамо»

Российская и украинская волейболистка Наталия Гончарова условно дисквалифицирована на шесть месяцев из-за неспортивного поведения. Она также отстранена от одной игры чемпионата России по волейболу в 2025 году. Об этом сообщается на сайте ВФВ.

По решению Всероссийской федерации волейбола она также будет предупреждена, что в случае, если во время действия условной дисквалификации нарушение повторится, то условная дисквалификация автоматически станет безусловной и к уже существующему сроку дисквалификации будет добавлен новый, который вступит в силу по завершении предыдущего.

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Напомним, на игре 14 апреля Гончарова продемонстрировала оскорбительные жесты в сторону команды соперника — калининградского «Локомотива». Матч проходил в рамках полуфинала женской Суперлиги. В результате напряжённой серии калининградкам удалось пробиться в финал, где они второй год подряд завоевали серебро.