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Терентьев: «Нефтяник» проиграл, потому что второго угла в 4-й зоне не оказалось

26 декабря 2016, понедельник. 00:21. Волейбол
Главный тренер «Нефтяника» Владимир Терентьев прокомментировал домашнее поражение своей команды в матче 13-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги с «Енисеем» (2:3).

«Трудно комментировать игру, которую проиграли перед Новым годом, перед своими болельщиками, со счётом 2:3 при равных шансах. Где-то мы были сильнее — например, на блоке. В каких-то элементах соперник был лучше. Почему так получилось? Потому что второго угла в четвёртой зоне не оказалось. Не хватает нам ещё одного доигровщика, который мог бы так же результативно сыграть, как Васильев и Иванов.

В целом нами была проведена большая работа, и я благодарен нашим ребятам, они выжали из себя максимум сегодня. Было очень много нервов на площадке, и с этим нам надо поработать, потому что всю агрессию нужно направлять на соперника, на достижение результата. К сожалению, не получилось победой поздравить с Новым годом наших болельщиков. Будем ждать все победы в 2017 году. Если мы сможем сохранить уровень игры такой, какой мы демонстрируем в последних играх, то победы не за горами», — приводит слова Терентьева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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ВК Енисей МВК Нефтяник
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