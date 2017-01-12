Панков: если стану тренером женской сборной России, то буду омолаживать команду

Главный тренер подмосковного «Заречья-Одинцово», входящий в круг претендентов на пост главного тренера женской сборной России по волейболу, высоко оценил свои шансы в борьбе за должность.16 января пройдёт экспертный совет Всероссийской федерации волейбола, по результатам которого будут определены кандидаты.«Высоко оцениваю свои шансы в конкурентной борьбе. В случае назначения на пост главного тренера сборной продолжу работу в клубе «Заречье-Одинцово». Приоритетными целями в работе со сборной буду ставить омоложение состава, достижение новых результатов», — сообщил Панков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Элиной Фадеевой.