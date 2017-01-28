«ФАКЕЛ» на тай-брейке обыграл «Югру-Самотлор» в ЧР по волейболу

В матче 17-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги новоуренгойский «ФАКЕЛ» в гостях на тай-брейке обыграл «Югру-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:2.«ФАКЕЛ» одержал 9-ю победу в текущем национальном первенстве, в четвёртый раз выиграв на тай-брейке. Для «Самотлора» поражение стало 12-м в сезоне (третьим — на тай-брейке). В первом круге «ФАКЕЛ» обыграл «Югру-Самотлор» в четырёх партиях со счётом 3:1.«Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — «ФАКЕЛ» (Новый Уренгой) — 2:3 (25:14, 22:25, 18:25, 25:15, 13:15).