На базе новосибирского «Локомотива» открылся новый тренажёрный зал

В пятницу, 10 февраля, на территории клубной базы новосибирского «Локомотива» состоялось торжественное открытие нового тренажёрного зала. В мероприятии принимали участие начальник Западно-Сибирской железной дороги Анатолий Регер, генеральный директор клуба Роман Станиславов, игроки и тренерский состав «Локомотива».
Капитан «железнодорожников» Лукаш Дивиш от лица команды поблагодарил руководство Западно-Сибирской железной дороги за строительство нового зала, а Анатолий Регер пожелал команде добиться новых высот и достижений.