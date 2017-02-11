На базе новосибирского «Локомотива» открылся новый тренажёрный зал

В пятницу, 10 февраля, на территории клубной базы новосибирского «Локомотива» состоялось торжественное открытие нового тренажёрного зала. В мероприятии принимали участие начальник Западно-Сибирской железной дороги, генеральный директор клуба, игроки и тренерский состав «Локомотива».Капитан «железнодорожников»от лица команды поблагодарил руководство Западно-Сибирской железной дороги за строительство нового зала, а Анатолий Регер пожелал команде добиться новых высот и достижений.