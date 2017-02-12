Константинов: после 1-й партии «Самотлор» потерял свою игру, потерял уверенность

Главный тренер новосибирского «Локомотива»прокомментировал победу своих подопечных в выездном матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги над командой «Югра-Самотлор» (3:0).«Мне показалось, что после первой партии «Самотлор» потерял свою игру, потерял уверенность. Но я всё равно требовал от своих игроков, чтобы они держали ритм до конца. Это своего рода тренировка. Даже когда в третьей партии счёт был 19:9, я сказал ребятам во время тайм-аута, чтобы играли так, как будто счёт 19:19. Я доволен результатом, доволен, что мы хорошо настроились и играли до конца.Обычно я не отмечаю отдельных игроков. В нашем спорте важна роль каждого, кто выходит на площадку. Но раз вы просите: я считаю, что ваш воспитанник Савин играет свой лучший чемпионат: игрок растёт, и ему есть куда расти ещё. Если он так продолжит работать, то будет и в сборную попадать. То, что есть сейчас, хорошо, но это не его максимум», — приводит слова Константинова официальный сайт «Самотлора».