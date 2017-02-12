Мельничук: когда настрой ушёл, мастерства «Самотлору» не хватило

Главный тренер клуба «Югра-Самотлор»прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в домашнем матче 19-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«Прежде всего хочу извиниться перед болельщиками: так дома нельзя играть. Очень слабо во всех элементах сыграли. В первой партии боролись за счёт настроя, а когда настрой ушёл, мастерства не хватило ни в одном элементе. Нас «Локомотив» переиграл полностью.У Павла Захарова травма. Пока он не может играть. Надеемся, что в следующем туре он выйдет, но динамика выздоровления… В общем, будет видно. Буц начинает тренироваться. Когда полноценно начнёт играть, сложно сказать. Думаю, месяц ему нужен на реабилитацию.Вы видели, что позиция доигровщика осталась нереализованной. Связующий искал варианты, искал лидера, который смог бы играть: и Крикуну пасовал, и первым темпам. Но не нашлось игрока, который смог бы стабильно реализовывать возможности. У «Локомотива» более опытные принимающие. Не смогли выбить Савина. Шоджи и Дивиш тоже хорошо справлялись», — приводит слова Мельничука официальный сайт «Самотлора».