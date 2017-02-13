Полетаев стал лучшим бомбардиром 19-го тура Суперлиги

Самым результативным игроком 19-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги стал диагональный «Кузбасса», набравший 27 очков в выездном матче с «Уралом» (3:1).6 очков на блоке в матче с «Югрой-Самотлором» (3:0) набрализ новосибирского «Локомотива». По 4 эйса сделалии Полетаев (оба — «Кузбасс»),(«Локомотив»).27 – Полетаев («Кузбасс»)21 – Леон («Зенит»)20 – Никитин («Кузбасс»)20 – Спиридонов («Енисей»)19 – Гливенко («Динамо» Краснодар)17 – Васильев («Нефтяник»)17 – Круглов («Динамо» Москва).6 – Куркаев («Локомотив»)5 – Крсманович («Газпром-Югра»)4 – Никитин («Кузбасс»)4 – Полетаев («Кузбасс»)4 – Шоджи К. («Локомотив»)3 – Анойкин («Нефтяник»)3 – Болдырев («НОВА»)3 – Леон («Зенит»).