Полетаев стал лучшим бомбардиром 19-го тура Суперлиги

Самым результативным игроком 19-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги стал диагональный «Кузбасса» Виктор Полетаев, набравший 27 очков в выездном матче с «Уралом» (3:1).
6 очков на блоке в матче с «Югрой-Самотлором» (3:0) набрал Ильяс Куркаев из новосибирского «Локомотива». По 4 эйса сделали Сергей Никитин и Полетаев (оба — «Кузбасс»), Кавика Шоджи («Локомотив»).
Бомбардиры
27 – Полетаев («Кузбасс»)
21 – Леон («Зенит»)
20 – Никитин («Кузбасс»)
20 – Спиридонов («Енисей»)
19 – Гливенко («Динамо» Краснодар)
17 – Васильев («Нефтяник»)
17 – Круглов («Динамо» Москва).
Блок
6 – Куркаев («Локомотив»)
5 – Крсманович («Газпром-Югра»)
Подача
4 – Никитин («Кузбасс»)
4 – Полетаев («Кузбасс»)
4 – Шоджи К. («Локомотив»)
3 – Анойкин («Нефтяник»)
3 – Болдырев («НОВА»)
3 – Леон («Зенит»).