Вербов: где-то внутри хочется уже проиграть, чтобы тебя холодным душем облили

И.о. тренера «Зенита»прокомментировал победу над «Газпромом-Югра» (3:1) в выездном матче 22-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.«У нас с Сургутом никогда легко не получается, сколько помню, всегда тяжёлые игры, всегда сопротивление нам оказывают. Тут можно сказать слова благодарности сопернику, потому что нам такие игры необходимы. Также необходимо сделать работу над ошибками. Сегодня был не лучший наш матч, мы можем играть лучше. Надеюсь, что в следующей игре мы это покажем.Сургут хорошо подавал сегодня, у них гири на ногах не висят: если ты проигрываешь «Зениту», никто с тебя не спросит, ты и так герой, который дал бой. Поэтому в этом смысле с нами играть довольно просто. Я уважаю «Газпром-Югра» за то, что они никогда не сдаются, всегда оказывают жесточайшее сопротивление. В раздевалке сегодня было сказано – если не играть на максимуме, будет тяжелый матч. Так и получилось, хотя концентрация была неплохая, просто в каких-то определённых моментах дали слабину. Но когда у тебя большая победная серия, знаете, где-то внутри хочется уже даже проиграть, чтобы тебя холодным душем облили и как-то вернуться к жизни. Но специально никто этого делать не будет, готовимся к следующему матчу.Владимир Алекно не приехал в Сургут по личным причинам, никакого эксперимента тут нет. Какие эксперименты с соперником, с которым мы всегда так мучаемся? Сегодня впервые и я, и команда оказались в этом смысле одни, не ходил человек вдоль бровки, не был рядом с командой, возможно, это тоже наложило свой отпечаток. Также получил травму либеро Валентин Кротков, поэтому я сегодня был в игровой форме, чтобы поддержать Владислава Бабичева, который с нами даже не тренируется. Хорошо, что он в целом справился, не было необходимости проводить самовыход», — приводит слова Вербова пресс-служба «Газпрома-Югра».