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Волейболисты «Зенита» вышли в «раунд 6» Лиги чемпионов

22 марта 2017, среда. 20:22. Волейбол
Волейболисты казанского «Зенита» в ответном матче «Раунда 12» Лиги чемпионов на своей площадке в трёх партиях уверенно обыграли бельгийский «Кнак». 21 очко набрал Максим Михайлов, он и Вильфредо Леон подали по 5 эйсов. В первом матче победу на выезде со счётом 3:0 также праздновали подопечные Владимира Алекно.

«Зенит» вышел в «раунд 6», где сыграет с сильнейшим в паре «ЗАКСА» (Польша) – «Белогорье» (Россия, Белгород).

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Раунд 12». Ответный матч

«Зенит» (Россия, Казань) — «Кнак» (Бельгия) – 3:0 (25:19, 25:16, 25: 20).

Первый матч – 3:0.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье МВК Зенит-Казань Вильфредо Леон Владимир Алекно Максим Михайлов
Новости. Волейбол
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