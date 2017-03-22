Волейболисты «Зенита» вышли в «раунд 6» Лиги чемпионов

Волейболисты казанского «Зенита» в ответном матче «Раунда 12» Лиги чемпионов на своей площадке в трёх партиях уверенно обыграли бельгийский «Кнак». 21 очко набрал Максим Михайлов, он и Вильфредо Леон подали по 5 эйсов. В первом матче победу на выезде со счётом 3:0 также праздновали подопечные Владимира Алекно.
«Зенит» вышел в «раунд 6», где сыграет с сильнейшим в паре «ЗАКСА» (Польша) – «Белогорье» (Россия, Белгород).
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Раунд 12». Ответный матч
«Зенит» (Россия, Казань) — «Кнак» (Бельгия) – 3:0 (25:19, 25:16, 25: 20).
Первый матч – 3:0.