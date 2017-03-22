Алекно: Михайлов не смотрит, кто по ту сторону площадки, всегда играет на 100%

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над бельгийским «Кнаком» (3:0) в ответном матче «раунда 12» Лиги чемпионов.
«В концовке была какая-то интрига внесена, но в целом мы контролировали ход игры. Из негативного – ждал большей помощи от тех игроков, которые выходили на замены. Принимали сегодня вообще плохо. Планер нужно принимать со стопроцентной концентрацией, а это не всегда получалось. К тому же ждали один состав «Кнака», вышли другие ребята.
Максим Михайлов в последних матчах «в огне»? Потому что Максим не смотрит, кто по ту сторону площадки. Всегда играет на сто процентов. Он работяга, молодец!» – приводит слова Алекно «Спорт Бизнес Online».