Терентьев: по-моему, «Уралу» судьи дали два очка в одном розыгрыше

Наставник оренбургского «Нефтяника»постарался объяснить причины неудачи своей команды в матче 25-го тура мужского чемпионата России с уфимским «Уралом», в котором его подопечные не выиграли ни сета.«Счёт по игре, Уфа хорошо сыграла. Мы не смогли выбить их с приёма, они всё довели, сделали фантастическую атаку, справиться с которой у нас возможности не было. Единственное, что мы могли сделать – выбить приём, но доводка была хорошая, Ковалёв организовал атаку на уровне выше 70 %. Мы старались, делали что могли, но Уфа была сильнее.По-моему, повторилась ситуация, которая у нас уже была в Нижневартовске, когда сопернику в одном розыгрыше дали два очка. Мы будем разбираться. Мы не стали подписывать протокол, но это бессмысленно. Потому что, прежде чем составлять какую-то претензию, нужно смотреть видео. На это у меня сейчас времени нет», — приводит слова Терентьева официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.