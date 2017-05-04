Михайлов: уверенности в том, что поеду на Олимпиаду в Токио, нет

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов рассказал о беседе, которая состоялась у него с новым главным тренером сборной России Сергеем Шляпниковым, и оценил свои шансы на участие в Олимпиаде 2020 года в Токио.

«Коротко переговорили. Я его предупредил, что возьму небольшой отдых в сборной, но к отбору на чемпионат мира буду в распоряжении команды, если главный тренер сочтёт нужным меня вызвать. Он заверил, что как минимум на ближайший год на меня рассчитывает.

Есть ли уверенность, что поеду на Олимпиаду в Токио? Уверенности нет, потому что неизвестно, в каком я буду функциональном и игровом состоянии через три года и как дальше Шляпников будет комплектовать команду. Поэтому сейчас можно что-то говорить в отношении сборной только на нынешний год. Дальше уже будем смотреть. В любом случае было бы правильным вызывать на каждый сбор национальной команды тех, кто сильнее на данный момент, независимо от возраста. Вызывать человека, не демонстрирующего своего потенциала здесь и сейчас, только из-за его статуса и опыта было бы неправильно", — цитируют Михайлова «Известия».