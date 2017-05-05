Михайлов: сборная России запоздала с омоложением

Диагональный казанского «Зенита» Максим Михайлов оценил результат сборной России на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Подопечные Владимира Алекно в матче за третье место в пяти партиях уступили американцам.

«Думаю, это наш реальный уровень на сегодняшний день. Мы показали максимум своих возможностей. А те сборные, что были выше нас, значительно опередили Россию в развитии. В первую очередь за счёт своевременного омоложения своих команд. Мы же с этим запоздали. Думаю, в ближайший олимпийский цикл нам удастся нагнать другие страны», – цитируют Михайлова «Известия».