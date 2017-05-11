Ярёменко: не было гарантий, что в Сургуте этап МЛ прошёл бы на должном уровне

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко прокомментировал перенос этапа Мировой лиги из Сургута в Казань. 2 июня подопечные Сергея Шляпникова встретятся со сборной Аргентины, 3 июня сыграют с командой Франции, а 4 июня проведут матч с волейболистами из Болгарии.

«Российский этап Мировой лиги перенесли в Казань. Причин для этого много, FIVB обеспокоены местом проведения. Общее впечатление такое, что на сегодняшний день нет гарантий, что турнир пройдёт на должном уровне в Сургуте, в том числе и в вопросе безопасности. Вчера проходило совещание, связанное с турнирами Мировой лиги и Гран-при. Поэтому совместно с FIVB было принято оперативное решение перенести турнир в Казань, ведь через три недели уже начинаются матчи.

Можно уверенно сказать, Казань готова к турниру такого масштаба. Всё пройдёт на самом высоком уровне, ведь город привык проводить подобные мероприятия. Мы проконсультировались со специалистами, к старту турнира всё будет готово. С логистикой, тренировочным процессом и непосредственно матчами не будет никаких проблем. Дворец спорта «Санкт-Петербург» полностью удовлетворяет все запросы, и не нуждается в сверхусилиях, чтобы провести матчи даже такого высокого уровня. С маркетинговой составляющей будут трудности, ведь есть всего три недели, чтобы провести рекламную кампанию, привлечь зрителей и продать билеты. Но на сегодняшний день другие вопросы выходят на передний план», — сказал Ярёменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.