Официальный канал «Зенита» представил обзор финального матча с «Динамо» в ЧР

Казанский «Зенит» в финальном матче «Финала шести» российской Суперлиги в трёх партиях обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0 (25:20, 25:17, 25:16). Четыре игрока «Зенита» по итогам «Финала шести» индивидуальные награды. Самым ценным игроком турнира признан диагональный Максим Михайлов. Лучшими в номинациях стали нападающи Мэттью Андерсон, связующий Александр Бутько и подающий Вильфредо Леон.

Видеообзор прошедшего матча доступен в официальном аккаунте казанского «Зенита» в YouTube.

«Очень тяжелый сезон, очень. В общем, хорошо, что финал закончился в трех партиях. Сил нет – ни моральных, ни физических. Думаю, это было видно уже», — признаётся в видеоролике блокирующий «Зенита» Артем Вольвич.