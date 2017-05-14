На Кубке Ельцина сборная России сыграет с соперниками по ЧЕ-2017

С 26 по 30 июня в Екатеринбурге пройдет 15-й юбилейный турнир женских волейбольных сборных на Кубок Первого Президента Российской Федерации Бориса Ельцина. В течение 5 игровых дней за главный трофей будут бороться 5 команд — сборные России, Болгарии, Казахстана, Турции и Сербии. Согласно регламенту турнира победитель будет определен по итогам круговой системы — каждая команда сыграет с каждой, сообщает пресс-служба «Уралочки-НТМК».

Для всех участников турнир является важнейшим этапом подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в сентябре, поэтому в Екатеринбург команды приедут сильнейшими составами. Любопытно, что на групповом этапе чемпионата Старого Света россиянки сыграют с Турцией, Болгарией и Украиной. Двух из трёх этих соперников можно будет увидеть в Екатеринбурге. Не стоит забывать и о том, что еще один участник Кубка Ельцина сборная Сербии – вице-чемпион Олимпийских игр 2016 года.

Традиционно в рамках турнира состоятся два социальных проекта: благотворительная лотерея, которая будет направлена на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями, а также высадка многолетних кустарников и деревьев в Харитоновском парке.