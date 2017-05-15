Михайлов: России нужно отбираться на чемпионат мира. Надо потерпеть

Диагональный казанского «Зенита» и сборной России Максим Михайлов поделился ожиданиями от квалификационного турнира к чемпионату мира 2018 года. Отборочные соревнования пройдут в Эстонии с 23 по 28 мая. Соперниками россиян будут команды Венгрии, Румынии, Черногории, Эстонии и Косово.

«Я думаю, что лет 10 назад на подобный турнир можно было поехать сборной, собранной из игроков Высшей лиги «А». Тогда пять-шесть сборных в мире показывали высокий уровень, но сейчас все научились играть. Любая недооценка соперника может привести к печальным последствиям. Конечно, после затяжного клубного сезона и 50 матчей накопилась и физическая, и психологическая усталость, но это важный турнир – России нужно отбираться на чемпионат мира. Надо потерпеть. Если хочешь быть лучшим, то нужно доказывать это везде – и в клубе, и в сборной», – цитирует Михайлова «Спорт Бизнес Online».